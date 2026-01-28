MENÜ
  • Bäume werden fallen: Auerbach gibt grünes Licht für erste Arbeiten für die Gartenschau

Der Auerbacher Stadtrat hat Leistungen für Baumfällungen vergeben.
Der Auerbacher Stadtrat hat Leistungen für Baumfällungen vergeben.
Auerbach
Bäume werden fallen: Auerbach gibt grünes Licht für erste Arbeiten für die Gartenschau
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Februar starten die ersten sichtbaren Arbeiten für die Landesgartenschau. Für die Rodungsarbeiten im Freudenthal ist eine Rodewischer Firma beauftragt worden. Wieviel die Maßnahme kosten wird.

Im Frühjahr 2029 soll das Freudenthal zwischen Auerbach und Rodewisch Schauplatz für die 11. Sächsische Landesgartenschau sein. Bis dahin ist noch viel zu tun. Die ersten Arbeiten haben die beiden Ausrichterstädte für den jetzt anstehenden Februar angekündigt. Bevor gebaut werden kann, müssen allerdings zunächst einige Bäume entfernt...
