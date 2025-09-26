Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hofft zu einem Fall in Auerbach auf Hinweise.
Die Polizei hofft zu einem Fall in Auerbach auf Hinweise.
Auerbach
Bankfiliale in Auerbach: Einbrecher ziehen ohne Geld ab
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Täter konnten nicht ins Innere gelangen. Was für einen Schaden sie trotzdem hinterließen.

Eine Bankfiliale in Auerbach hat in der Nacht zum Freitag, 26. September, einem Einbruchsversuch standgehalten. Der Polizei wurde am Freitagmorgen der Einbruchsversuch gemeldet. Die Täter hatten vergeblich versucht, in die Selbstbedienungs-Filiale eines Bankinstituts an der Klingenthaler Straße einzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch trotz...
Mehr Artikel