Bauarbeiten abgeschlossen: Hier rollt der Verkehr wieder in Auerbach

Auerbach
Wegen der Havarie an einer Trinkwasserleitung war die Göltzschtalstraße in Auerbach gesperrt worden. Nun gibt es Neuigkeiten von der Baustelle.
Wieder freie Fahrt in Auerbach: Die Göltzschtalstraße auf Höhe des Einkaufszentrums ist nach der Havarie einer Trinkwasserleitung nicht mehr gesperrt. Die für die Reparaturen erforderliche Vollsperrung unweit des Göltzschtalcenters wurde am Dienstag aufgehoben – angesetzt waren die Bauarbeiten eigentlich noch bis diesen Freitag. Wegen der...
