Die Göltzschtalstraße in Auerbach ist wieder freigegeben.
Die Göltzschtalstraße in Auerbach ist wieder freigegeben. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Bauarbeiten abgeschlossen: Hier rollt der Verkehr wieder in Auerbach
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen der Havarie an einer Trinkwasserleitung war die Göltzschtalstraße in Auerbach gesperrt worden. Nun gibt es Neuigkeiten von der Baustelle.

Wieder freie Fahrt in Auerbach: Die Göltzschtalstraße auf Höhe des Einkaufszentrums ist nach der Havarie einer Trinkwasserleitung nicht mehr gesperrt. Die für die Reparaturen erforderliche Vollsperrung unweit des Göltzschtalcenters wurde am Dienstag aufgehoben – angesetzt waren die Bauarbeiten eigentlich noch bis diesen Freitag. Wegen der...
