Regionale Nachrichten und News
Die Göltzsch wird im August im Bereich Crinitzleithen von Ablagerungen befreit.
Die Göltzsch wird im August im Bereich Crinitzleithen von Ablagerungen befreit. Bild: Symbolfoto: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Bauarbeiten in der Göltzsch in Auerbach: Wo im August ein Ladekran anrückt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Der Fluss soll im Bereich zwischen Ellefeld und Hofaupark ausgebaggert werden. Grund sind verschiedene Ablagerungen im Flussbett. Was das für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Anwohner der Crintzleithen und des Ellefelder Weges in Auerbach müssen sich in diesem Monat auf Einschränkungen einstellen. Im Laufe des Augusts finden im Bereich der Brücke über die Göltzsch Bauarbeiten statt. Wie Stadtsprecher Hagen Hartwig auf Anfrage mitteilte, werde in diesem Abschnitt die Sohle des Flusses ausgebaggert und bereinigt.
