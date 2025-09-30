Bauwerk mit Extrawunsch für Rodewisch: „Das ist keine 0815-Brücke“

Auerbach
Für die Stadt Rodewisch war das am Montagmorgen ein großer Moment: Per Kran schwebt die neue Rad- und Fußgängerbrücke ein, die jetzt über der Göltzsch liegt. Die ist auf ihre Art ganz besonders.
Zaungäste wollen den Augenblick auf keinen Fall verpassen, als am Kranhaken von Auto-Kluge 38 Tonnen Stahl hängen. Smartphon-Kameras sind auf das 26,5 Meter lange und 3,80 breite Bauwerk gerichtet. Die Kinder einer Kita-Gruppe bekommen große Augen, als die Brücke einschwebt und schließlich in nur wenigen Minuten auf den Widerlagern der beiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.