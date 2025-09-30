Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rodewisch hat eine neue Fuß-Rad-Brücke erhalten: 26,5 Meter lang, 3,80 Meter breit, 38 Tonnen schwer. Am Dienstag wurde sie eingehoben.
Rodewisch hat eine neue Fuß-Rad-Brücke erhalten: 26,5 Meter lang, 3,80 Meter breit, 38 Tonnen schwer. Am Dienstag wurde sie eingehoben. Bild: David Rötzschke
Rodewisch hat eine neue Fuß-Rad-Brücke erhalten: 26,5 Meter lang, 3,80 Meter breit, 38 Tonnen schwer. Am Dienstag wurde sie eingehoben.
Rodewisch hat eine neue Fuß-Rad-Brücke erhalten: 26,5 Meter lang, 3,80 Meter breit, 38 Tonnen schwer. Am Dienstag wurde sie eingehoben. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Bauwerk mit Extrawunsch für Rodewisch: „Das ist keine 0815-Brücke“
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Stadt Rodewisch war das am Montagmorgen ein großer Moment: Per Kran schwebt die neue Rad- und Fußgängerbrücke ein, die jetzt über der Göltzsch liegt. Die ist auf ihre Art ganz besonders.

Zaungäste wollen den Augenblick auf keinen Fall verpassen, als am Kranhaken von Auto-Kluge 38 Tonnen Stahl hängen. Smartphon-Kameras sind auf das 26,5 Meter lange und 3,80 breite Bauwerk gerichtet. Die Kinder einer Kita-Gruppe bekommen große Augen, als die Brücke einschwebt und schließlich in nur wenigen Minuten auf den Widerlagern der beiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
2 min.
Fußgängerbrücke, Kita-Umzug und Einweihung: Diese Termine dürfen Rodewischer nicht verpassen
Die kommenden Termine sollten sich Rodewischer rund um die neue Kita vormerken.
Wenn Brücken über Straßen, Flüsse oder Gleise eingehoben werden, ist das für Technikfans immer eine Sensation. Am 30. September passiert das in Rodewisch.
Cornelia Henze
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
29.08.2025
4 min.
Rodewisch bekommt Walter-Krauß-Weg: Sind die Werke des Malers zu frivol für den Kindergarten?
Ein Weg am Rodewischer Kindergarten soll an den Maler Walter Krauß erinnern. Krauß hat auch frivole Erotik-Motive wie das Skatblatt mit Pinup-Girls gemalt. Passt das zur Kita?
Erstmals gibt es im Rodewischer Stadtrat eine Mehrheit für einen Antrag der AfD-Fraktion. Einen Sohn der Stadt zu ehren, findet breite Zustimmung. Nur wo genau - darüber wird kontrovers diskutiert.
Cornelia Henze
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel