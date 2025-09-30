Bauwerk mit Extrawunsch für Rodewisch: „Das ist keine 0815-Brücke“

Für die Stadt Rodewisch war das am Montagmorgen ein großer Moment: Per Kran schwebt die neue Rad- und Fußgängerbrücke ein, die jetzt über der Göltzsch liegt. Die ist auf ihre Art ganz besonders.

Zaungäste wollen den Augenblick auf keinen Fall verpassen, als am Kranhaken von Auto-Kluge 38 Tonnen Stahl hängen. Smartphon-Kameras sind auf das 26,5 Meter lange und 3,80 breite Bauwerk gerichtet. Die Kinder einer Kita-Gruppe bekommen große Augen, als die Brücke einschwebt und schließlich in nur wenigen Minuten auf den Widerlagern der beiden... Zaungäste wollen den Augenblick auf keinen Fall verpassen, als am Kranhaken von Auto-Kluge 38 Tonnen Stahl hängen. Smartphon-Kameras sind auf das 26,5 Meter lange und 3,80 breite Bauwerk gerichtet. Die Kinder einer Kita-Gruppe bekommen große Augen, als die Brücke einschwebt und schließlich in nur wenigen Minuten auf den Widerlagern der beiden...