Bequem von zu Hause: Dieser Bürgerservice ist in Auerbach nun online möglich

Digitalisierung im Auerbacher Einwohnermeldeamt. Für einen Wohnungswechsel ist kein persönlicher Gang ins Amt mehr nötig. So funktioniert der Service.

Wer nach Auerbach zieht oder innerhalb der Drei-Stürme-Stadt den Wohnsitz ändert, muss ab sofort nicht mehr persönlich im Einwohnermeldeamt antreten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Ummeldung bei einem Wohnungswechsel jetzt digital möglich. „Bürgerinnen und Bürger können ihren Wohnsitz nun bequem, schnell und ortsunabhängig...