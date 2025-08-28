Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Sonntag wird der Name für das Café im H34 in Ellefeld bekanntgegeben.
Am Sonntag wird der Name für das Café im H34 in Ellefeld bekanntgegeben. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Besondere Möbelsuche und eine Enthüllung locken ins H34 nach Ellefeld
Redakteur
Von Florian Wunderlich
In einer Online-Umfrage konnten Vorschläge für den Namen des Cafés im H34 gemacht werden. Der Sieger wird nun vorgestellt und es werden Möbel gesucht.

Am Sonntag öffnet das künftige Café im Mehrzweckgebäude H34 in Ellefeld für Besucher. Dort enthüllt die Gemeinde den Namen des Cafés, der bei einer Online-Umfrage zur Abstimmung stand. Außerdem gibt es eine besondere Aktion: Die Ellefelder können bei der Inneneinrichtung des Lokals helfen. Einwohner, die Möbelstücke haben, aber nicht...
