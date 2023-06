Betrug mit Kurznachricht in Auerbach fliegt auf

Glück im Unglück hatte eine Auerbacherin (64 Jahre). Sie erhielt am Mittwoch eine WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Die Person, die sie anschrieb, behauptete ihre Tochter zu sein. Wegen der neuen Telefonnummer könne sie keine Online-Überweisungen tätigen, so die vorgebliche Tochter in weiteren Nachrichten. Dabei bat sie die 64-Jährige,...