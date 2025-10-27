Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bibliothek in Auerbach hat ein Computerproblem. Bild: Gunter Niehus
Die Bibliothek in Auerbach hat ein Computerproblem. Bild: Gunter Niehus
Auerbach
Bibliothek in Auerbach: Warum man zurzeit keine Bücher ausleihen kann
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Abgeben ist möglich, neu ausleihen nicht. Die Bibliothek in Auerbach hat ein Computerproblem. Wie es nun weiter geht.

Wer zurzeit die Bibliothek in Auerbach besuchen möchte, muss gleich hinter der Tür wieder umdrehen. Dort warten Mitarbeiter der Einrichtung, um ausgeliehene Bücher in Empfang zu nehmen. Die Räume zu betreten, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen, ist jedoch nicht möglich. Der Grund: ein Computerproblem. Bereits seit Samstag ist das so....
