  • Bis zu 60 km/h schnell: Polizei zieht im Vogtland getuntes E-Bike aus dem Verkehr

Ein Mann hat sein E-Bike getunt, wurde jedoch von der Polizei erwischt (Symbolfoto).
Ein Mann hat sein E-Bike getunt, wurde jedoch von der Polizei erwischt (Symbolfoto). Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Ein Mann hat sein E-Bike getunt, wurde jedoch von der Polizei erwischt (Symbolfoto).
Ein Mann hat sein E-Bike getunt, wurde jedoch von der Polizei erwischt (Symbolfoto). Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Auerbach
Bis zu 60 km/h schnell: Polizei zieht im Vogtland getuntes E-Bike aus dem Verkehr
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Einsatzkräfte wollten in Auerbach einen jungen Radfahrer kontrollieren. Was sie dann erlebten, war überraschend.

Da staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht: Die Polizei hat am Samstagabend in Auerbach ein getuntes E-Bike aus dem Verkehr gezogen. Es verfügte unter anderem über einen zweiten Akku und einen Handgashebel-Antrieb. Das E-Bike sei in der Lage gewesen, eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h zu erreichen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte...
