Bis zu 60 km/h schnell: Polizei zieht im Vogtland getuntes E-Bike aus dem Verkehr

Die Einsatzkräfte wollten in Auerbach einen jungen Radfahrer kontrollieren. Was sie dann erlebten, war überraschend.

Da staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht: Die Polizei hat am Samstagabend in Auerbach ein getuntes E-Bike aus dem Verkehr gezogen. Es verfügte unter anderem über einen zweiten Akku und einen Handgashebel-Antrieb. Das E-Bike sei in der Lage gewesen, eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h zu erreichen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte...