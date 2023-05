Blues'n Grass im Kleinkunst-Kanapee

Rodewisch.

Die Band Blues'n Grass ist am Freitag, ab 20 Uhr, im Klein-Kunst-Kanapee Rodewisch an der Lengenfelder Straße 30 zu erleben. Der Name ist dabei gleichzeitig Programm: Mit Harp, Gitarre und Mandoline bringt das Akustiktrio seine Lieblingssongs aus Bluegrass, Blues und Folk/Amerikana zu Gehör. Wer anspruchsvolle akustische Musik mag, die gleichzeitig mitreißt, der sollte nach Meinung der Veranstalter das Konzert nicht verpassen. Ein Auftritt der Band wäre immer ein besonderes Erlebnis. (lh)