Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Brand- und Katastrophenschutzzentrum wird eingeweiht: Ministerpräsident kommt ins Vogtland

Das neue Brand- und Katastrophenschutzzentrum Eich.
Das neue Brand- und Katastrophenschutzzentrum Eich. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Das neue Brand- und Katastrophenschutzzentrum Eich.
Das neue Brand- und Katastrophenschutzzentrum Eich. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Auerbach
Brand- und Katastrophenschutzzentrum wird eingeweiht: Ministerpräsident kommt ins Vogtland
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Landeschef Michael Kretschmer kommt am Montag nach Eich. Am Wochenende lockt ein Tag der offenen Tür.

Zur Einweihung des neuen Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich wird am Montag Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Vogtland erwartet. Kretschmer wird am Vormittag gemeinsam mit Landrat Thomas Hennig (CDU) und Andreas Schubert, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, das Band durchschneiden. Ein feierlicher Akt nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Neues Katastrophenschutzzentrum im Vogtland – die „Freie Presse“ hat es getestet: Hier gehen Feuerleute an ihre Grenzen
Nur ein kurzer Blick war erlaubt. Hinter dieser Tür beginnt die Übungsanlage für junge Feuerwehrleute.
In Eich üben junge Brandbekämpfer mit der „Wärmegewöhnungsanlage“, wie sich ein Einsatz in einer dunklen, unbekannten Umgebung anfühlt. „Freie Presse“-Redakteur Gunter Niehus hat die Anlage getestet.
Gunter Niehus
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
08.09.2025
4 min.
Als der Ministerpräsident in den Abgrund blickte - Vogtländisches Feuerwehrzentrum eingeweiht
Kreisbrandmeister Gerd Pürzel (links) präsentierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (rechts) und Innenminister Armin Schuster den Übungsturm.
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Eich ist am Montag eröffnet worden. Ministerpräsident Kretschmer will den Bau sachsenweit nutzen. Doch eine ganz andere Sache verzückte ihn besonders.
Gunter Niehus
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel