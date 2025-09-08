Brand- und Katastrophenschutzzentrum wird eingeweiht: Ministerpräsident kommt ins Vogtland

Auerbach
Landeschef Michael Kretschmer kommt am Montag nach Eich. Am Wochenende lockt ein Tag der offenen Tür.
Zur Einweihung des neuen Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich wird am Montag Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Vogtland erwartet. Kretschmer wird am Vormittag gemeinsam mit Landrat Thomas Hennig (CDU) und Andreas Schubert, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, das Band durchschneiden. Ein feierlicher Akt nach...
