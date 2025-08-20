Brauerei-Streik eskaliert weiter: Wie lange bei Wernesgrüner die Produktion lahm liegt

Der Warnstreik in der Wernesgrüner Brauerei im Vogtland geht weiter. Die Auswirkungen der Arbeitsniederlegung wachsen laut Gewerkschaft jeden Tag weiter.

Der Streik in einigen sächsischen Brauereien, darunter auch in Wernesgrün im Vogtland, geht erneut in die Verlängerung. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitgeteilt hat, soll die Arbeitsniederlegung noch die gesamte Woche andauern. Seit Mittwoch, 13. August, befinden sich die Beschäftigten der Brauereien im Streik....