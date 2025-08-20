Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Brauerei-Streik eskaliert weiter: Wie lange bei Wernesgrüner die Produktion lahm liegt

In Wernesgrün soll bis Ende der Woche gestreikt werden.
In Wernesgrün soll bis Ende der Woche gestreikt werden. Bild: David Rötzschke/Archiv
In Wernesgrün soll bis Ende der Woche gestreikt werden.
In Wernesgrün soll bis Ende der Woche gestreikt werden. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Brauerei-Streik eskaliert weiter: Wie lange bei Wernesgrüner die Produktion lahm liegt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Warnstreik in der Wernesgrüner Brauerei im Vogtland geht weiter. Die Auswirkungen der Arbeitsniederlegung wachsen laut Gewerkschaft jeden Tag weiter.

Der Streik in einigen sächsischen Brauereien, darunter auch in Wernesgrün im Vogtland, geht erneut in die Verlängerung. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitgeteilt hat, soll die Arbeitsniederlegung noch die gesamte Woche andauern. Seit Mittwoch, 13. August, befinden sich die Beschäftigten der Brauereien im Streik....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
3 min.
Zwei Tage Streik in Wernesgrüner Brauerei im Vogtland: Steht die Bierproduktion jetzt komplett still?
Beschäftigte der Wernesgrüner Brauerei haben erneut die Arbeit niedergelegt.
Die Beschäftigten der sächsischen Brauereien sind seit Mittwochfrüh wieder im Streik für mehr Geld – diesmal für 48 Stunden. Auch im Vogtland. Welche Folgen die Streikwelle bisher hat.
Florian Wunderlich
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
15.08.2025
3 min.
„Völlig überzogen“: Streik in Wernesgrüner Brauerei wird ausgeweitet – wie der Bierkonzern reagiert
Der Streik bei der Wernesgrüner Brauerei geht in die Verlängerung.
Die Mitarbeiter von Wernesgrüner im Vogtland streiken weiter. Warum keine Einigung in den Verhandlungen zustande kam und was der Mutterkonzern Carlsberg zum Streik und den Auswirkungen sagt.
Florian Wunderlich
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel