Brückentage 2026: An diesen Tagen bleibt die Ellefelder Kita geschlossen

Der Gemeinderat in Ellefeld hat die Schließtage der Kita für das nächste Jahr festgelegt. Welche Tage betroffen sind.

Der Gemeinderat in Ellefeld hat darüber entschieden, an welchen Werktagen die Ellefelder Kindertagesstätte im kommenden Jahr geschlossen bleibt. Bei der Wahl der sogenannten Brückentage entschied sich die Gemeindeverwaltung in Rücksprache mit der „Kinderwelt Ellefeld“ für den Tag nach Neujahr (2. Januar), für den Tag nach Christi...