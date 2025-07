Bürgermeisterin im Vogtland löst verlorene Wette bei Rodewischer Kirmes ein

Die Rodewischer Kirmes hat am Sonntag mit einem Bläsertreffen ihre Krönung erlebt. Sechs Kapellen gaben sich die Klinke in die Hand. Wie es dazu kam, ist eine längere Geschichte.

Zünftige Musik gehört zum Kirmes-Frühschoppen wie das eine oder andere Kaltgetränk. Das ist auch in Rodewisch nicht anders. Diesmal gipfelte die dreitägige Sause mit Insel- und Parkfest aber in einer großen Nummer: Auf der Schlossinsel gaben sich sechs Kapellen bis weit in den späten Sonntagnachmittag hinein die Klinke in die Hand.