Bürgerpreis für Wünsche-Erfüller aus dem Vogtland: „Du schenkst Nähe, Würde und letzte glückliche Momente“

Auerbach
Horst Dietz fährt ans Meer und in die Berge. Zu Rockkonzerten und Fußballspielen. Aber nicht für sich. Er tut es für Sterbende. Dafür wurde der Auerbacher nun geehrt.
Die jährliche Bürgermedaille der Stadt und der Sparkasse Vogtland geht 2025 an Horst Dietz. Viele Auerbacher kennen ihn noch als Rettungsassistenten. 44 Jahre lang fuhr er den DRK-Rettungswagen. Aber seitdem er im Ruhestand ist, erfüllt der heute 72-Jährige nur noch Wünsche für besondere Menschen. Es sind Männer und Frauen, die aufgrund von...
