Bürgerpreisträger bleibt in Vogtlanddorf ein Geheimnis

Auerbach
Ein Kandidat hat sich bei einer Umfrage unter Ellefelder Einwohnern besonders hervorgetan. Das Prozedere ist seit diesem Jahr etwas anders.
Der Ellefelder Bürgerpreisträger 2025 steht fest. Fiel die Entscheidung bisher spät im Jahr, war es diesmal im Sommer soweit. Damit kam die Gemeinde einer Bitte der Sparkasse Vogtland nach, die den mit 300 Euro dotierten Preis für besonderes ehrenamtliches Engagement stiftet. Der Gewinner soll ab jetzt früher mitgeteilt werden, sagte...
