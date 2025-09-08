Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Ellefelder Rathaus wurde über den diesjährigen Bürgerpreisträger entschieden.
Im Ellefelder Rathaus wurde über den diesjährigen Bürgerpreisträger entschieden. Bild: David Rötzschke/Archiv
Im Ellefelder Rathaus wurde über den diesjährigen Bürgerpreisträger entschieden.
Im Ellefelder Rathaus wurde über den diesjährigen Bürgerpreisträger entschieden. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Bürgerpreisträger bleibt in Vogtlanddorf ein Geheimnis
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Kandidat hat sich bei einer Umfrage unter Ellefelder Einwohnern besonders hervorgetan. Das Prozedere ist seit diesem Jahr etwas anders.

Der Ellefelder Bürgerpreisträger 2025 steht fest. Fiel die Entscheidung bisher spät im Jahr, war es diesmal im Sommer soweit. Damit kam die Gemeinde einer Bitte der Sparkasse Vogtland nach, die den mit 300 Euro dotierten Preis für besonderes ehrenamtliches Engagement stiftet. Der Gewinner soll ab jetzt früher mitgeteilt werden, sagte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
24.08.2025
1 min.
Vogtlanddorf verkauft eigenes Rathaus
Noch beherbergt das Rathaus die Verwaltung. Aber nicht mehr lange.
Ellefeld will sich von einem Stück Grund und Boden trennen, auf dem sich die Gemeindeverwaltung samt Archivanbau befindet. Was sind die Gründe?
Sylvia Dienel
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
14.08.2025
2 min.
Warum ein Vogtlanddorf seinen Haushalt dreimal beschließen muss
Das Gebäude H 34 spielt im Ellefelder Haushalt eine große Rolle.
Nach zwei Versäumnissen beim Einhalten der Auslegungsfrist hat sich Ellefelds Gemeinderat wieder mit der Satzung befasst. Hat es dieses Mal geklappt?
Sylvia Dienel
Mehr Artikel