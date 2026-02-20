MENÜ
  Countdown läuft: Spielzeug des 20. Jahrhunderts nur noch bis Sonntag in Auerbach zu sehen

Spielzeuge aus dem 20. Jahrhundert gab es bereits vor einiger Zeit im Stadtmuseum zu sehen.
Bild: D. Rötzschke/Archiv
Auerbach
Countdown läuft: Spielzeug des 20. Jahrhunderts nur noch bis Sonntag in Auerbach zu sehen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Sonderausstellung „Spielzeug des 20. Jahrhunderts“ im Stadtmuseum Auerbach endet. Das Interesse der jungen Besucher war groß.

Die Sonderausstellung „Spielzeug des 20. Jahrhunderts“ im Stadtmuseum Auerbach läuft nur noch bis Sonntag, 22. Februar. Museumsleiter Steve Fiß hebt hervor, dass besonders Kinder großes Interesse an der Schau gezeigt haben. Die Ausstellung ist seit Ende November geöffnet. Besucher haben noch am Wochenende Gelegenheit, die Exponate zu...
