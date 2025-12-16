Da bleibt der Kartoffelsalat vor Einsamkeit im Hals stecken: Vogtländischer Filmemacher sendet besondere Weihnachtsbotschaft

Diese Verwandtschaft möchte man nicht mal geschenkt haben. Was Opa Heinz am Heiligabend durchmacht, erzählt Tom Asmussen in einem Kurzfilm. Auf YouTube kann ihn jeder sehen - und das Happy End.

Das möchte keiner am Heiligabend erleben. Die Verwandtschaft sitzt um den Tisch. Einer zieht eine Fresse und ist übel gelaunt. Der andere hämmert fast besessen auf dem Laptop. Die Schwester des Gastgebers langweilt sich. Alle stochern mit der Gabel unlustig im Kartoffelsalat herum. Da möchte einem doch glatt das Festmahl im Halse stecken...