MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Da bleibt der Kartoffelsalat vor Einsamkeit im Hals stecken: Vogtländischer Filmemacher sendet besondere Weihnachtsbotschaft

Tom Asmussen (Mitte) mit seinen Darstellern Gernot Schulz und Ronny Quahs bei Dreharbeiten am Auerbacher Schlossturm.
Tom Asmussen (Mitte) mit seinen Darstellern Gernot Schulz und Ronny Quahs bei Dreharbeiten am Auerbacher Schlossturm. Bild: Tom Asmussen
Die schlecht gelaunte Familie beim Kartoffelsalat zu Heiligabend: Annette Krupka, Frank Leonhardt, Tobias Bäuerle und Henry Quahs.
Die schlecht gelaunte Familie beim Kartoffelsalat zu Heiligabend: Annette Krupka, Frank Leonhardt, Tobias Bäuerle und Henry Quahs. Bild: Tom Asmussen
Der Lengenfelder Gernot Schulz spielt den Rentner Heinz, der zu Heiligabend seine Verwandten erwartet. Für Heinz bekommt der enttäuschend gestartete Abend eine gute Wendung.
Der Lengenfelder Gernot Schulz spielt den Rentner Heinz, der zu Heiligabend seine Verwandten erwartet. Für Heinz bekommt der enttäuschend gestartete Abend eine gute Wendung. Bild: Tom Asmussen
Tom Asmussen (Mitte) mit seinen Darstellern Gernot Schulz und Ronny Quahs bei Dreharbeiten am Auerbacher Schlossturm.
Tom Asmussen (Mitte) mit seinen Darstellern Gernot Schulz und Ronny Quahs bei Dreharbeiten am Auerbacher Schlossturm. Bild: Tom Asmussen
Die schlecht gelaunte Familie beim Kartoffelsalat zu Heiligabend: Annette Krupka, Frank Leonhardt, Tobias Bäuerle und Henry Quahs.
Die schlecht gelaunte Familie beim Kartoffelsalat zu Heiligabend: Annette Krupka, Frank Leonhardt, Tobias Bäuerle und Henry Quahs. Bild: Tom Asmussen
Der Lengenfelder Gernot Schulz spielt den Rentner Heinz, der zu Heiligabend seine Verwandten erwartet. Für Heinz bekommt der enttäuschend gestartete Abend eine gute Wendung.
Der Lengenfelder Gernot Schulz spielt den Rentner Heinz, der zu Heiligabend seine Verwandten erwartet. Für Heinz bekommt der enttäuschend gestartete Abend eine gute Wendung. Bild: Tom Asmussen
Auerbach
Da bleibt der Kartoffelsalat vor Einsamkeit im Hals stecken: Vogtländischer Filmemacher sendet besondere Weihnachtsbotschaft
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Verwandtschaft möchte man nicht mal geschenkt haben. Was Opa Heinz am Heiligabend durchmacht, erzählt Tom Asmussen in einem Kurzfilm. Auf YouTube kann ihn jeder sehen - und das Happy End.

Das möchte keiner am Heiligabend erleben. Die Verwandtschaft sitzt um den Tisch. Einer zieht eine Fresse und ist übel gelaunt. Der andere hämmert fast besessen auf dem Laptop. Die Schwester des Gastgebers langweilt sich. Alle stochern mit der Gabel unlustig im Kartoffelsalat herum. Da möchte einem doch glatt das Festmahl im Halse stecken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2024
5 min.
Beatboxen, Billard, Bubbleball: Das ist los zum ersten Jugend-Kultur-Festival im Göltzschtal
Der Weitgereiste: DJ Belmar hat seine Wurzeln in Mexiko und hat bis vor kurzem den Studentenclub Mittweida zum Beben gebracht. Zum Finale am Samstag gibt es von ihm Electro-Pop,Neo-Soul, Urban, Afro und Latin-Music auf die Ohren.
Zwei Tage Party und volle Bühne am 4. und 5. Oktober für Leute von 12 bis 27. Kein Eintritt, dafür Spaß, Musik, Workshops, cooles Zeug. Rund um Hofaupark und Kulturfabrik Auerbach wird gefeiert.
Cornelia Henze
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
27.05.2025
4 min.
Tom und der Aussteiger: Vogtländer dreht neuen Spielfilm
Tom Asmussen auf der Schlossinsel Rodewisch - einem von mehreren Drehorten im Vogtland für seinen Film „Raus mit mir".
Der Filmemacher Tom Asmussen ist mit einer neuen Produktion am Start. Diesmal schickt er seinen Hauptdarsteller auf Sinnsuche durchs Vogtland.
Cornelia Henze
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
Mehr Artikel