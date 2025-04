Damit die Straßenlaterne vor dem Haus rasch repariert wird: Wie man sowas in Auerbach anleiert

Auf der Homepage der Stadt gibt es den Link Mängelmelder. Nachrichten an diese Adresse ploppen direkt im Vorzimmer des Oberbürgermeisters auf. Was wird dort am meisten gemeldet?

Manchmal ist es die Baustelle, die urplötzlich den Weg zur Arbeit blockiert. Noch öfter aber eine kaputte Straßenlaterne. „Prinzipiell kann man über den Mängelmelder alle Arten von Defekten oder Havarieren melden", sagt Auerbachs Rathaussprecher Hagen Hartwig. Auch Fotos kann man dort hochladen, um das jeweilige Problem besser zu...