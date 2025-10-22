Damit es im Ernstfall wie am Schnürchen läuft - Vogtländische Feuerwehrleute üben Rettung aus einem Zug

Am Bahngleis im Industriegebiet Auerbach-West haben am Dienstag Feuerwehrleute geprobt. Was waren die Herausforderungen?

Wie man bei einem Auto das Dach entfernt oder Türen öffnet, beherrschen Feuerwehrleute aus dem Effeff. Bei Zugtüren fehlt die Routine. Deshalb fand am Dienstagabend im Industriegebiet Auerbach eine Schulung an einem Zug der Vogtlandbahn statt. 27 Einsatzkräfte ließen sich von Fachleuten der Deutschen Bahn einweisen, um im Ernstfall schneller...