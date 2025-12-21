Dartspieler finden in Vogtlanddorf ein neues Zuhause

Auerbach
Der Verein „Dart Knights Grünbach“ freuen sich über einen neu gestalteten, modernen Trainingsraum. Was mit viel Eigenleistung und Fördermitteln geschaffen wurde.
Sie bezeichnen sich als Hobby-Spieler, nehmen an Hobby-Turnieren teil und haben vor allem viel Freude am Wettkampf. Jetzt hat der Verein „Dart Knights Grünbach“ endlich einen vorzeigbaren Übungsraum. Bis zur Einweihung galt es etliche Hürden zu überwinden. Vor einem Jahr begannen die Mitglieder eine Spielstätte zu suchen. Gefunden haben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.