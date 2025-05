Das Gedächtnis von Auerbach: Stadtarchiv gewährt seltene Einblicke für Besucher

Das Stadtarchiv Auerbach öffnet am Sonntag für Neugierige. Dabei gewähren die Mitarbeiter besondere Einblicke. Was Besucher im „Gedächtnis der Stadt“ erwartet.

Das Stadtarchiv an der Bahnhofstraße in Auerbach öffnet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Interessierte Besucher können sich dort über die Aufgaben sowie technischen Möglichkeiten des Archives informieren, wie Stadtsprecher Hagen Hartwig mitteilte. Bei einem Rundgang könne man Einblicke in die Magazinräume...