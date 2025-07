Das ist das neue Motto zur Auerbacher Einkaufsnacht

Nach der roten Clownsnase sind Dirndl und Lederhosen gefragt. Der Stadtmarketingverein „Wir in Auerbach“ gibt das Thema vor: Es geht in die Berge.

Auerbach macht dem Oktoberfest in München Konkurrenz. Was die Münchener können, kann Auerbach schon längst: Zur Einkaufsnacht am 27. September werden die Gäste aufgefordert, ihre schönsten Dirndl und Lederhosen aufzutragen. Denn das Motto lautet: Hüttengaudi. Der Fantasie des Outfits sind keine Grenzen gesetzt: Spaß haben dürfen Gäste...