„Das ist ja ein eiförmiger Hut“: So sehen Rodewischer Kinder ihre neue Kita

Die „Schwalbennest“-Kinder singen für Planer und Bauarbeiter, Gäste aus Politik, Soziales und Kirche. Rodewisch lud sich zur Weihe der neuen Kita Gäste ein. Bild: David Rötzschke

Daniela Grimm, Leiterin der Diakonie-Kita, wünscht der Kita viele gute Jahre, glückliche Kinder und ein lebendiges Miteinander. Bild: David Rötzschke

Da staunten 100 Kinder: Auf ihren kleinen Stühlchen nahmen geladene, erwachsene Gäste Platz. Die Kita samt Außengelände kostete 8,6 Millionen Euro. Bild: David Rötzschke

In der neuen Kita „Schwalbennest“ gibt es ein Therapiezimmer für integrative Kinder. Therapeuten können direkt in die Kita kommen und dort therapeutisch mit dem betreffenden Kind arbeiten. Das erspart auch Eltern lange Wege und Zeit. Bild: Cornelia Henze