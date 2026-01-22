MENÜ
  • „Das ist ja ein eiförmiger Hut“: So sehen Rodewischer Kinder ihre neue Kita

Die „Schwalbennest“-Kinder singen für Planer und Bauarbeiter, Gäste aus Politik, Soziales und Kirche. Rodewisch lud sich zur Weihe der neuen Kita Gäste ein.
Daniela Grimm, Leiterin der Diakonie-Kita, wünscht der Kita viele gute Jahre, glückliche Kinder und ein lebendiges Miteinander.
Da staunten 100 Kinder: Auf ihren kleinen Stühlchen nahmen geladene, erwachsene Gäste Platz. Die Kita samt Außengelände kostete 8,6 Millionen Euro.
In der neuen Kita „Schwalbennest“ gibt es ein Therapiezimmer für integrative Kinder. Therapeuten können direkt in die Kita kommen und dort therapeutisch mit dem betreffenden Kind arbeiten. Das erspart auch Eltern lange Wege und Zeit.
Überall helle Möbel in der neuen Kita: auch in den drei Zimmern für den Hort. Für 40 Kinder wurden der Aufenthalt am alten Domizil zuletzt sehr beengt. Hier gibt es genug Freiraum zum Spielen und Lernen.
Auerbach
„Das ist ja ein eiförmiger Hut“: So sehen Rodewischer Kinder ihre neue Kita
Von Cornelia Henze
Weniger Kinder - Kita-Schließung? Nicht mit Rodewisch. Dort ging jetzt ein neuer Kindergarten an den Start. Was Eltern und Kinder an dem Bau schätzen.

Dass der neue Kindergarten 8,6 Millionen Euro inklusive Gewässerschutz gekostet hat, ist für Collin nicht interessant. Auch nicht, dass sich der Bau verzögert, die Kosten erhöht haben und all das nicht, was die Erwachsenen, die am Mittwoch da für eine Stunde auf den niedrigen Kinderstühlchen hockten, so alles zu erzählen hatten. Zahlen,...
Vogtland-Ei ist jetzt bewohnt - Kinder nehmen ihre neue Kita in Besitz
Das Händewaschen im neuen Bad klappt bei Eddy schon sehr gut. Nicole Seidel muss nur ein klein wenig helfen.
Am Montag hat die Rodewischer Kita „Schwalbennest“ ihre neuen Räumlichkeiten am Göltzschplatz bezogen. Warum für die Kinder die nächsten zwei Wochen besonders spannend werden.
