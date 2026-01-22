„Das ist ja ein eiförmiger Hut“: So sehen Rodewischer Kinder ihre neue Kita

Auerbach
Weniger Kinder - Kita-Schließung? Nicht mit Rodewisch. Dort ging jetzt ein neuer Kindergarten an den Start. Was Eltern und Kinder an dem Bau schätzen.
Dass der neue Kindergarten 8,6 Millionen Euro inklusive Gewässerschutz gekostet hat, ist für Collin nicht interessant. Auch nicht, dass sich der Bau verzögert, die Kosten erhöht haben und all das nicht, was die Erwachsenen, die am Mittwoch da für eine Stunde auf den niedrigen Kinderstühlchen hockten, so alles zu erzählen hatten. Zahlen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.