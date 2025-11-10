Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Das ist neu auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Warum der Märchenumzug diesmal rückwärts läuft

Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag.
Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag. Bild: David Rötzschke
Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag.
Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Das ist neu auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Warum der Märchenumzug diesmal rückwärts läuft
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Markt beginnt mit dem Stollenanschnitt am 28. November und endet mit der Bergparade am 3. Advent. Dazwischen liegt Bewährtes, Neues. Leider müssen die Auerbacher auch auf etwas verzichten.

Nach Plauen ist Auerbach die Kommune im Vogtland mit dem am längsten geöffneten Weihnachtsmarkt. Der Anschnitt des Zwei-Meter-Stollens aus der Bäckerei Eckstein am Freitag vor dem ersten Advent (28. November, 17 Uhr) ist Auftakt des zweiwöchigen Marktes. Das Finale bestreitet wie immer die Bergparade am dritten Adventssonntag. Mit zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
28.09.2025
4 min.
Oktoberfeststimmung im Vogtland: So viel Spaß hatten die Auerbacher bei ihrer „Hüttengaudi“-Einkaufsnacht
Das Team der Parfümerie Aurel hatte sich in Schale geschmissen: Katrin Persigehl, Gabriele Otto, Julia Renner, Kristin Otto, Heike Grünwald und Grit Steinbauer (von links).
Dirndl und Lederhosen waren am Samstagabend in der Auerbacher Innenstadt angesagt. Wie das „Hüttengaudi“-Konzept ankam und warum auch der Oberbürgermeister im originalen Bayern-Outfit erschien.
Sylvia Dienel
02.11.2025
4 min.
Neue Angebote: Worauf sich Weihnachtsmarktbesucher im Vogtland in diesem Jahr freuen können
Am 25. November wird in Plauen der Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Weihnachtsmann, das Christkindl aus Steyr und Rupprecht werden auch in diesem Jahr nicht fehlen.
Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Beginn der diesjährigen Adventszeit. Bereits am 25. November wird der Plauener Weihnachtsmarkt als erster im Vogtland eröffnet.
Bernd Jubelt
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel