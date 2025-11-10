Das ist neu auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Warum der Märchenumzug diesmal rückwärts läuft

Auerbach
Der Markt beginnt mit dem Stollenanschnitt am 28. November und endet mit der Bergparade am 3. Advent. Dazwischen liegt Bewährtes, Neues. Leider müssen die Auerbacher auch auf etwas verzichten.
Nach Plauen ist Auerbach die Kommune im Vogtland mit dem am längsten geöffneten Weihnachtsmarkt. Der Anschnitt des Zwei-Meter-Stollens aus der Bäckerei Eckstein am Freitag vor dem ersten Advent (28. November, 17 Uhr) ist Auftakt des zweiwöchigen Marktes. Das Finale bestreitet wie immer die Bergparade am dritten Adventssonntag. Mit zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.