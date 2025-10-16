Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Das Rasen im Vogtland wird teuer: An dieser Strecke steht bald ein neuer Blitzer

Auf der Eicher Spange passieren viele Unfälle, und es wird gerast. Eine kritische Stelle ist am Abzweig zum Radweg (rechts) und die Abfahrt auf die B 169 nach Rodewisch (links).
Auf der Eicher Spange passieren viele Unfälle, und es wird gerast. Eine kritische Stelle ist am Abzweig zum Radweg (rechts) und die Abfahrt auf die B 169 nach Rodewisch (links). Bild: David Rötzschke
Auf der Eicher Spange passieren viele Unfälle, und es wird gerast. Eine kritische Stelle ist am Abzweig zum Radweg (rechts) und die Abfahrt auf die B 169 nach Rodewisch (links).
Auf der Eicher Spange passieren viele Unfälle, und es wird gerast. Eine kritische Stelle ist am Abzweig zum Radweg (rechts) und die Abfahrt auf die B 169 nach Rodewisch (links). Bild: David Rötzschke
Auerbach
Das Rasen im Vogtland wird teuer: An dieser Strecke steht bald ein neuer Blitzer
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Autobahnzubringer Eicher Spange (S 299) gerät häufig in die Schlagzeilen: Dort wird gerast, dort kracht es oft. Die Stadt Auerbach handelt nun.

Die Eicher Spange (S 299/S 278) zwischen Auerbach und Treuen gilt jenen als Rennstrecke, die den Geschwindigkeitsrausch lieben. Mit Tempo 206 jagte im Frühjahr 2025 ein Kraftfahrer durch eine Messstelle, gerade vor 14 Tagen passierte ein anderer mit 174 Sachen den Tempo-70-Abschnitt. Den Rasern will die Stadt Auerbach nun Einhalt gebieten. Zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
13.10.2025
2 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach: Diese Busfahrpläne im Vogtland ändern sich jetzt
Die Sperrung nahe des Einkaufszentrums behindert die Auerbacher.
Wegen eines Schadens an einer Trinkwasserleitung sind mehrere Straßen im Bereich Auerbach nicht befahrbar. Viele Haltestellen können zwischenzeitlich nicht bedient werden. Welche betroffen sind.
Jonas Patzwaldt
01.08.2025
1 min.
Unfall auf der B 169 im Vogtland: Hoher Sachschaden
Einen Unfall meldet die Polizei von der B 169.
Am Knotenpunkt der Bundesstraße 169 und der Eicher Spange in Auerbach hat es am Donnerstagabend gekracht.
Tino Beyer
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel