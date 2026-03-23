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Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger bei der Inbetriebnahme im Dezember 2020.
Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger bei der Inbetriebnahme im Dezember 2020. Foto: David Rötzschke/Archiv
Das Display der Multimediasäule am Göltzschplatz in Rodewisch ist schon länger defekt gewesen.
Das Display der Multimediasäule am Göltzschplatz in Rodewisch ist schon länger defekt gewesen. Foto: Cornelia Henze/Archiv
Sie ist bereits umgerüstet: Die Infostele an der Breitscheidstraße in Auerbach zeigt wieder Informationen an.
Sie ist bereits umgerüstet: Die Infostele an der Breitscheidstraße in Auerbach zeigt wieder Informationen an. Foto: David Rötzschke
Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger bei der Inbetriebnahme im Dezember 2020.
Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger bei der Inbetriebnahme im Dezember 2020. Foto: David Rötzschke/Archiv
Das Display der Multimediasäule am Göltzschplatz in Rodewisch ist schon länger defekt gewesen.
Das Display der Multimediasäule am Göltzschplatz in Rodewisch ist schon länger defekt gewesen. Foto: Cornelia Henze/Archiv
Sie ist bereits umgerüstet: Die Infostele an der Breitscheidstraße in Auerbach zeigt wieder Informationen an.
Sie ist bereits umgerüstet: Die Infostele an der Breitscheidstraße in Auerbach zeigt wieder Informationen an. Foto: David Rötzschke
Auerbach
Defekte und zerstörte Infosäulen im Vogtland werden umgerüstet – mit einer Einschränkung
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Neuer Anlauf für digitale Infosäulen: Der Städteverbund Göltzschtal will die defekten Geräte wieder in Betrieb nehmen. Eine Umrüstung ist nötig, die das einst innovative Element wegfallen lässt.

Defekt, mutwillig zerstört und ohne einen Nutzen – so präsentierten sich in den zurückliegenden Monaten die Infostelen in den Göltzschtalkommunen Auerbach, Falkenstein, Rodewisch und Ellefeld. Ein Erfolg waren die digitalen Geräte bislang nicht. Doch nun, nach mehr als zwei Jahren Stillstand, kommt wieder Bewegung in das Projekt. Der...
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