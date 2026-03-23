Defekte und zerstörte Infosäulen im Vogtland werden umgerüstet – mit einer Einschränkung

Neuer Anlauf für digitale Infosäulen: Der Städteverbund Göltzschtal will die defekten Geräte wieder in Betrieb nehmen. Eine Umrüstung ist nötig, die das einst innovative Element wegfallen lässt.

Defekt, mutwillig zerstört und ohne einen Nutzen – so präsentierten sich in den zurückliegenden Monaten die Infostelen in den Göltzschtalkommunen Auerbach, Falkenstein, Rodewisch und Ellefeld. Ein Erfolg waren die digitalen Geräte bislang nicht. Doch nun, nach mehr als zwei Jahren Stillstand, kommt wieder Bewegung in das Projekt. Der...