Der Advent kann kommen: Weihnachtsbaum „schwebt“ über Auerbacher Altmarkt

Das vogtländische Drei-Türme-Städtchen bereitet sich auf den Advent vor. Am Mittwoch nahmen zwei zehn und zwölf Meter Bäume am Alt- und Neumarkt ihre Plätze per Autokran ein. Eine knifflige Angelegenheit.

Zwei Transporte mit schwerer Last haben am Mittwoch Auerbach erreicht: Die Weihnachtsbäume für den Alt- und Neumarkt sind da. Einer von beiden musste sich durch ein Nadelöhr quälen, denn die Plauensche Straße zwischen Göltzschtalstraße und Altmarkt ist eigentlich nicht für solche Einsätze gemacht. Der von privaten Gartenbesitzern... Zwei Transporte mit schwerer Last haben am Mittwoch Auerbach erreicht: Die Weihnachtsbäume für den Alt- und Neumarkt sind da. Einer von beiden musste sich durch ein Nadelöhr quälen, denn die Plauensche Straße zwischen Göltzschtalstraße und Altmarkt ist eigentlich nicht für solche Einsätze gemacht. Der von privaten Gartenbesitzern...