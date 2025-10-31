Der Himmel voller Farben im Vogtland: Was man tun muss, damit der Drache fliegt

Auerbach
Tipp für Kinder und Eltern: Noch am Nachmittag können in Auerbach am heutigen Feiertag Drachen gebastelt werden. Und dann heißt es am Flugplatz: Fliegen lassen.
Bei Sonnenschein geht am Feiertag auf dem Auerbacher Flugplatz zum 9. Mal das Drachenbasteln mit Fliegen über die Bühne. Schon früh füllte sich die Werkstatt, überall knisterte Folie, raschelten Schnüre, bald standen die ersten bunten Flieger am Himmel. Möglich wurde das durch die Vereinsmitglieder, die die Aktion begleiteten und Material...
