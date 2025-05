Der Sommer kommt: Wann die Freibäder rund um Auerbach öffnen

Sommerliche Temperaturen sind im Vogtland im Anmarsch und die Freibäder in der Region Auerbach starten in die neue Saison. Welches Bad öffnet wann und was kostet der Eintritt?

Pünktlich zum Beginn des Junis kündigen sich dieses Wochenende wärmere Temperaturen an. Passend dazu starten die meisten Freibäder um Auerbach in die neue Saison. Die „Freie Presse" gibt einen Überblick, wann es losgeht.