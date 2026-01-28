MENÜ
  Die Landesgartenschau im Vogtland ist weiblich: Dieses Frauen-Duo will das Freudenthal zum Blühen bringen

Gestalterin und Verwalterin: Landschaftsarchitektin Dagmar Badock (links) und Finanzerin Kerstin Richter sind das Laga-Projektteam. Bild: Thomas Voigt
Die Landesgartenschau im Vogtland ist weiblich: Dieses Frauen-Duo will das Freudenthal zum Blühen bringen
Von Cornelia Henze
Die Gestalterin Dagmar Badock bekommt die (Geld)Verwalterin Kerstin Richter an ihre Seite. Beide sind die Projektleiterinnen der Landesgartenschau-Städte Auerbach und Rodewisch.

Die Landschaftsarchitektin Dagmar Badock stattet das Freudenthal zwischen Auerbach und Rodewisch mit viel Grün aus - und Kerstin Richter achtet darauf, dass das Grün die geschätzten Kosten nicht überschreitet. Die beiden Damen aus der Stadtverwaltung Auerbach gelten nun offiziell als Projektleitung für die Landesgartenschau 2029.
Mehr Artikel