Die Landesgartenschau im Vogtland ist weiblich: Dieses Frauen-Duo will das Freudenthal zum Blühen bringen

Auerbach
Die Gestalterin Dagmar Badock bekommt die (Geld)Verwalterin Kerstin Richter an ihre Seite. Beide sind die Projektleiterinnen der Landesgartenschau-Städte Auerbach und Rodewisch.
Die Landschaftsarchitektin Dagmar Badock stattet das Freudenthal zwischen Auerbach und Rodewisch mit viel Grün aus - und Kerstin Richter achtet darauf, dass das Grün die geschätzten Kosten nicht überschreitet. Die beiden Damen aus der Stadtverwaltung Auerbach gelten nun offiziell als Projektleitung für die Landesgartenschau 2029.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.