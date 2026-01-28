Die Landesgartenschau im Vogtland ist weiblich: Dieses Frauen-Duo will das Freudenthal zum Blühen bringen

Die Gestalterin Dagmar Badock bekommt die (Geld)Verwalterin Kerstin Richter an ihre Seite. Beide sind die Projektleiterinnen der Landesgartenschau-Städte Auerbach und Rodewisch.

Die Landschaftsarchitektin Dagmar Badock stattet das Freudenthal zwischen Auerbach und Rodewisch mit viel Grün aus - und Kerstin Richter achtet darauf, dass das Grün die geschätzten Kosten nicht überschreitet. Die beiden Damen aus der Stadtverwaltung Auerbach gelten nun offiziell als Projektleitung für die Landesgartenschau 2029.