Diebe machen sich in Auerbach nachts an Radträger mit E-Bikes zu schaffen

Am Vorabend schon mal alles für den Ausflug mit den E-Bikes aufs Auto packen? In Auerbach hat diese Vorbereitung jetzt Langfinger angezogen.

Wer kennt es nicht: Um früh mit dem Auto auf eine Tour oder in den Urlaub zu starten, packen viele alles Nötige schon am Vorabend ins Auto. Einem Vogtländer, der abends die E-Bikes auf den Fahrradträger seines Autos schnallte, wurde das in Auerbach jetzt zum Verhängnis. Wie die Polizei Donnerstagmorgen mitteilte, hatten Diebe in der Nacht von...