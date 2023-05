Diebe stehlen in Treuen Bargeld

Treuen.

Einen Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag in Treuen erbeutet. Die Diebe hatten sich nach den Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude am Wasserturm verschafft. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. (lh)