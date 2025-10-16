Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Diese Bürgermeisterin im Vogtland will zum dritten Mal antreten: „Von meinen Zielen werde ich nicht abweichen“

In ihrer zweiten Amtszeit hat Kerstin Schöniger in Rodewisch vieles angeschoben: die Freizeitinsel mit Pumptrack und Wasserspielplatz. Ab 2026 möchte sie weiter gestalten - wenn der Wähler das will.
In ihrer zweiten Amtszeit hat Kerstin Schöniger in Rodewisch vieles angeschoben: die Freizeitinsel mit Pumptrack und Wasserspielplatz. Ab 2026 möchte sie weiter gestalten - wenn der Wähler das will.
Auerbach
Diese Bürgermeisterin im Vogtland will zum dritten Mal antreten: „Von meinen Zielen werde ich nicht abweichen“
Von Cornelia Henze
Voraussichtlich am 1. Februar 2026 wählen die Rodewischer ihr neues Stadtoberhaupt. Amtsinhaberin Kerstin Schöniger macht kein Geheimnis draus: Sie will noch mal. Würde sie gewählt werden, wäre das ihre letzte Amtszeit.

Wenn am kommenden Donnerstag zur Ratssitzung nicht die Mehrheit der Räte querschießt, dann ist der 1. Februar 2026 in Rodewisch als Datum für die Wahl der neuen Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters gesetzt. Ebenso der 1. März als zweiter Wahltermin - für den Fall, dass kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Zu...
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
19.09.2025
3 min.
Noch selten im Vogtland: Sportler duschen jetzt mit dank Sonnenenergie erhitztem Wasser
Die Göltzschtalhalle von oben. Dort sorgt eine PV-Anlage für Strom.
Die Photovoltaikanlage der Rodewischer Göltzschtalhalle hat ihren Betrieb aufgenommen. Trotz Vollförderung ist sie derzeit im Göltzschtal die einzige mit einem solchen Aufbau.
Sylvia Dienel
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
01.10.2025
4 min.
35 Jahre Deutsche Einheit: Das Göltzschtal feiert mit den Geschichten (un)vergessener Frauen
Die Bürgermeister des Göltzschtals: Marco Siegemund (Falkenstein), Kerstin Schöniger (Rodewisch) und Jörg Kerber (Ellefeld). Es fehlt Jens Scharff (Auerbach).
Ab Freitag zeigt eine Ausstellung in Rodewisch die Lebensgeschichten von acht Frauen – vor allem in Hinblick auf die Wende. Diese war für die Region ein Gewinn. Welche Sorgen aber bis heute umtreiben.
Florian Wunderlich
