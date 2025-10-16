Diese Bürgermeisterin im Vogtland will zum dritten Mal antreten: „Von meinen Zielen werde ich nicht abweichen“

Auerbach
Voraussichtlich am 1. Februar 2026 wählen die Rodewischer ihr neues Stadtoberhaupt. Amtsinhaberin Kerstin Schöniger macht kein Geheimnis draus: Sie will noch mal. Würde sie gewählt werden, wäre das ihre letzte Amtszeit.
Wenn am kommenden Donnerstag zur Ratssitzung nicht die Mehrheit der Räte querschießt, dann ist der 1. Februar 2026 in Rodewisch als Datum für die Wahl der neuen Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters gesetzt. Ebenso der 1. März als zweiter Wahltermin - für den Fall, dass kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Zu...
