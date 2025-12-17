MENÜ
Der neue Spielplatz wird von den kleinen „Bummis“ täglich in Beschlag genommen. Gut investiertes Geld, sagt Leiterin Katrin Sitte (links).
Der neue Spielplatz wird von den kleinen „Bummis" täglich in Beschlag genommen. Gut investiertes Geld, sagt Leiterin Katrin Sitte (links). Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Diese Kita im Vogtland wird 2026 zur Baustelle
Redakteur
Von Cornelia Henze
Der „Bummi“ in Rodewisch wird zum Abenteuerland: 2025 gab es einen tollen Spielplatz. Nächstes Jahr wird die Glaskuppel auf dem Dach getauscht. Da gibt es was zu Gucken.

Was die Schlossinsel in Rodewisch, das dortige Herrenhaus und das von einem Elternverein geführte „Kinderland Bummi“ gemeinsam haben, ist die Lage im Stadtumbaugebiet „Süd“. Für alle drei fließt Fördergeld, wovon nun auch die Kita „Bummi“ partizipiert. 110.000 Euro kommen aus dem Programm. Knapp die Hälfte des Geldes haben die...
