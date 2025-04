Diese Straße in Ellefeld ist ab Mittwoch gesperrt: Das ist der Grund

In Ellefeld ist eine Straße wegen Bauarbeiten ab Mittwoch gesperrt. Ab wann der Verkehr wieder fließen kann.

In Ellefeld ist ab dem Mittwoch, 12. März, die Straße Klein-Juchhöh für den Straßenverkehr vollgesperrt. Darüber hat die Gemeindeverwaltung am Dienstag informiert. Die Sperrung erfolgt in Höhe der Hausnummer 11. Grund für die kurzfristigen Bauarbeiten an der Klein-Juchhöh ist laut Steffen Kaden vom Bauamt eine Havarie an einer...