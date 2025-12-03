Diese Weihnachtsmärkte locken am 2. Advent im Raum Auerbach und Reichenbach

Am zweiten Adventswochenende locken rund um Auerbach und Reichenbach zahlreiche kleinere Weihnachtsmärkte. Ob in Weißensand, auf Burg Mylau oder Schloss Treuen. Eine Auswahl.

Mylau: Einen Weihnachtsmarkt in besonderem Ambiente gibt es auf Burg Mylau. Ein buntes Programm bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Des Weiteren locken Glühwein, Roster und süße Köstlichkeiten auf den Burghof. In den Räumen der Burg bieten Handwerker und Künstler Geschenkideen für Weihnachten.Geöffnet ist Samstag, 14 bis 22 Uhr und...