Am Nikolaustag versammeln sich die Weihnachtsmänner in Auerbach.
Am Nikolaustag versammeln sich die Weihnachtsmänner in Auerbach. Bild: David Rötzschke/Archiv
Selbstgemachte Bambes, original Weißensander Glühwein und mehr. Am Samstag ist es wieder soweit – auf einem der kleinsten Adventsmärkte des Vogtlands.
Selbstgemachte Bambes, original Weißensander Glühwein und mehr. Am Samstag ist es wieder soweit – auf einem der kleinsten Adventsmärkte des Vogtlands. Bild: Weißensand EV/Jens Hoppe
Ein Weihnachtsmarkt umgeben von Burgmauern erwartet Besucher in Mylau.
Ein Weihnachtsmarkt umgeben von Burgmauern erwartet Besucher in Mylau. Bild: JB Steps/Archiv
Auerbach
Diese Weihnachtsmärkte locken am 2. Advent im Raum Auerbach und Reichenbach
Von Hannah Taubert, Gerd Möckel und Florian Wunderlich
Am zweiten Adventswochenende locken rund um Auerbach und Reichenbach zahlreiche kleinere Weihnachtsmärkte. Ob in Weißensand, auf Burg Mylau oder Schloss Treuen. Eine Auswahl.

Mylau: Einen Weihnachtsmarkt in besonderem Ambiente gibt es auf Burg Mylau. Ein buntes Programm bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Des Weiteren locken Glühwein, Roster und süße Köstlichkeiten auf den Burghof. In den Räumen der Burg bieten Handwerker und Künstler Geschenkideen für Weihnachten.Geöffnet ist Samstag, 14 bis 22 Uhr und...
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
26.11.2025
4 min.
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Auerbach und Umgebung
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Märchenumzug in Auerbach, Aprés-Ski-Party in Treuen und eine Premiere am Burgstein: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
26.11.2025
4 min.
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken rund um Reichenbach
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Märchenumzug in Auerbach, Hofweihnacht im Alpaka-Home Brunn und auf dem Gut Neumark: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
Mehr Artikel