Diese zwei Vogtländerinnen bekommen den Verdienstorden

17 eng mit Sachsen verbundene Menschen werden geehrt. Darunter sind eine Brückenbauerin für Tourismus und Region und eine Frau mit großem Herzen für autistische Menschen.

17 engagierte Menschen werden am 27. und 28. Mai in die Sächsische Staatskanzlei eingeladen und durch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Es seien Menschen, die sich in besonderer Weise in den Bereichen Politik, Soziales, Wissenschaft und Kultur um das Gemeinwohl verdient...