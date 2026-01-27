Dieser Ort im Vogtland verliert so viele Einwohner wie seit 2009 nicht mehr – „Ich war erschrocken“

Es geht fast stetig bergab. Die Einwohnerzahl in Ellefeld ist 2025 unter 2400 gefallen, und der Rückgang ist so stark wie seit 16 Jahren nicht mehr. Woran liegt es? Ein Blick auf die Zahlen.

Wie in fast allen Kommunen zeigt auch in Ellefeld die Entwicklung der Einwohnerzahl klar in eine Richtung – und zwar nach unten. Im Jahr 2025 ist der Ort aber deutlicher geschrumpft als in den Jahren davor. Das geht aus der Bevölkerungsstatistik des Einwohnermeldeamtes hervor, die die Gemeindeverwaltung im Ellefelder Boten und im Gemeinderat...