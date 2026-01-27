MENÜ
  • Dieser Ort im Vogtland verliert so viele Einwohner wie seit 2009 nicht mehr – „Ich war erschrocken“

In Ellefeld lebten zum Jahresende 2025 nur noch 2390 Menschen.
In Ellefeld lebten zum Jahresende 2025 nur noch 2390 Menschen. Bild: David Rötzschke/Archiv
Nur sieben Geburten zählte Ellefeld 2025: Ein Tief in den letzten zwei Jahrzehnten.
Nur sieben Geburten zählte Ellefeld 2025: Ein Tief in den letzten zwei Jahrzehnten. Bild: Fabian Strauch/dpa
Die Bevölkerungsprognose zeigt: Ellefeld schrumpft bis 2040 weniger stark als andere Kommunen im Vogtland.
Die Bevölkerungsprognose zeigt: Ellefeld schrumpft bis 2040 weniger stark als andere Kommunen im Vogtland. Bild: Tilo Steiner/Archiv | Quelle: Studie Bertelsmann-Stiftung
Auerbach
Dieser Ort im Vogtland verliert so viele Einwohner wie seit 2009 nicht mehr – „Ich war erschrocken“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Es geht fast stetig bergab. Die Einwohnerzahl in Ellefeld ist 2025 unter 2400 gefallen, und der Rückgang ist so stark wie seit 16 Jahren nicht mehr. Woran liegt es? Ein Blick auf die Zahlen.

Wie in fast allen Kommunen zeigt auch in Ellefeld die Entwicklung der Einwohnerzahl klar in eine Richtung – und zwar nach unten. Im Jahr 2025 ist der Ort aber deutlicher geschrumpft als in den Jahren davor. Das geht aus der Bevölkerungsstatistik des Einwohnermeldeamtes hervor, die die Gemeindeverwaltung im Ellefelder Boten und im Gemeinderat...
