Dieser Vogtländer ist 13 Mal zu Heiligabend unterwegs: „Über Frank Schöbel bin ich zum Weihnachtsmann geworden“

Zum Fest 2025 ist Lars Kießling noch der Vogtland-Weihnachtsmann. 13 Mal genau. Aber im nächsten Jahr macht er sich rar. Als Weihnachtsmann on Tour lenkt er den Rentierschlitten weit ins Land.

Welches Kind im Vogtland ist ihm nicht schon mal begegnet: Lars, der sich nennt „Der Vorleser“. In Kitas, Schulen, auf Volksfesten liest Lars lustige Fuchsgeschichten, und er bietet Schulklassen Lesetraining an. Wer denkt, ihn wirklich nicht zu kennen, könnte irren. Denn Lars Kießling aus Falkenstein steckt auch im Mantel und hinter dem... Welches Kind im Vogtland ist ihm nicht schon mal begegnet: Lars, der sich nennt „Der Vorleser“. In Kitas, Schulen, auf Volksfesten liest Lars lustige Fuchsgeschichten, und er bietet Schulklassen Lesetraining an. Wer denkt, ihn wirklich nicht zu kennen, könnte irren. Denn Lars Kießling aus Falkenstein steckt auch im Mantel und hinter dem...