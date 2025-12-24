MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Dieser Vogtländer ist 13 Mal zu Heiligabend unterwegs: „Über Frank Schöbel bin ich zum Weihnachtsmann geworden“

Lars Kießling in seiner Paraderolle: Aus dem Vogtland-Weihnachtsmann wird 2026 Weihnachtsmann on Tour.
Lars Kießling in seiner Paraderolle: Aus dem Vogtland-Weihnachtsmann wird 2026 Weihnachtsmann on Tour. Bild: Cornelia Henze
Lars Kießling ist immer für Lustiges zu haben: Als Lars der Vorleser bringt er Kindern Literatur nahe, auch Geschichten über den Fuchs.
Lars Kießling ist immer für Lustiges zu haben: Als Lars der Vorleser bringt er Kindern Literatur nahe, auch Geschichten über den Fuchs. Bild: Lars Kießling
Kuchen-Pause muss auch mal sein zwischen den Auftritten als Leser oder Weihnachtsmann.
Kuchen-Pause muss auch mal sein zwischen den Auftritten als Leser oder Weihnachtsmann. Bild: David Rötzschke
Lars Kießling in seiner Paraderolle: Aus dem Vogtland-Weihnachtsmann wird 2026 Weihnachtsmann on Tour.
Lars Kießling in seiner Paraderolle: Aus dem Vogtland-Weihnachtsmann wird 2026 Weihnachtsmann on Tour. Bild: Cornelia Henze
Lars Kießling ist immer für Lustiges zu haben: Als Lars der Vorleser bringt er Kindern Literatur nahe, auch Geschichten über den Fuchs.
Lars Kießling ist immer für Lustiges zu haben: Als Lars der Vorleser bringt er Kindern Literatur nahe, auch Geschichten über den Fuchs. Bild: Lars Kießling
Kuchen-Pause muss auch mal sein zwischen den Auftritten als Leser oder Weihnachtsmann.
Kuchen-Pause muss auch mal sein zwischen den Auftritten als Leser oder Weihnachtsmann. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Dieser Vogtländer ist 13 Mal zu Heiligabend unterwegs: „Über Frank Schöbel bin ich zum Weihnachtsmann geworden“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Fest 2025 ist Lars Kießling noch der Vogtland-Weihnachtsmann. 13 Mal genau. Aber im nächsten Jahr macht er sich rar. Als Weihnachtsmann on Tour lenkt er den Rentierschlitten weit ins Land.

Welches Kind im Vogtland ist ihm nicht schon mal begegnet: Lars, der sich nennt „Der Vorleser“. In Kitas, Schulen, auf Volksfesten liest Lars lustige Fuchsgeschichten, und er bietet Schulklassen Lesetraining an. Wer denkt, ihn wirklich nicht zu kennen, könnte irren. Denn Lars Kießling aus Falkenstein steckt auch im Mantel und hinter dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
26.11.2025
4 min.
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Auerbach und Umgebung
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Märchenumzug in Auerbach, Aprés-Ski-Party in Treuen und eine Premiere am Burgstein: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
07.12.2025
5 min.
Applaus für den Grinch zum Weihnachtsmännertreffen im Vogtland: „Ich habe die Aufgabe, hässlich zu sein“
 8 Bilder
Schulleiterin Sandra Paul hat als Grinch überzeugt. Im Motto-Bild der Grimm-Schule fuhren und liefen viele Schüler und Eltern beim Auerbacher Weihnachtsmanntreffen mit. Es wurde zum Sieger der Parade gekürt.
Grün ist das neue Rot. Die angesagte Weihnachtsfarbe. Der grüne Grinch und viele seiner Brüder spazierten neben dem Gabenbringer durch Auerbachs Innenstadt. Mit Happy End für den Weihnachtshasser.
Cornelia Henze
Mehr Artikel