Doppelte Straßensperrung im Vogtland: Warum auf den Schrecken die Erleichterung folgt

Auerbach
Die Durchfahrt durch den Ellefelder Ortsteil Juchhöh ist zurzeit dicht. Nun sollte auch noch die Verbindung Falkenstein-Hammerbrücke gesperrt werden. Doch es gibt eine gute Nachricht.
Michael Vogel kann es immer noch nicht fassen: Bis zu 20 Kilometer Umweg sollte der Mann aus Juchhöh künftig jeden Tag fahren. Der Grund: Auf eine Straßensperrung direkt vor seiner Haustüre sollte jetzt eine zweite folgen. Dadurch wäre die Verbindung zwischen Falkenstein und Hammerbrücke dicht. Er hätte über Grünbach und Muldenberg einen...
