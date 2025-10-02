Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Doppelte Straßensperrung im Vogtland: Warum auf den Schrecken die Erleichterung folgt

Wegen Breitbandausbau ist die Straße in Juchhöh dicht. Eine zweite Sperrung drohte.
Wegen Breitbandausbau ist die Straße in Juchhöh dicht. Eine zweite Sperrung drohte. Bild: Michael Vogel
Wegen Breitbandausbau ist die Straße in Juchhöh dicht. Eine zweite Sperrung drohte.
Wegen Breitbandausbau ist die Straße in Juchhöh dicht. Eine zweite Sperrung drohte. Bild: Michael Vogel
Auerbach
Doppelte Straßensperrung im Vogtland: Warum auf den Schrecken die Erleichterung folgt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Durchfahrt durch den Ellefelder Ortsteil Juchhöh ist zurzeit dicht. Nun sollte auch noch die Verbindung Falkenstein-Hammerbrücke gesperrt werden. Doch es gibt eine gute Nachricht.

Michael Vogel kann es immer noch nicht fassen: Bis zu 20 Kilometer Umweg sollte der Mann aus Juchhöh künftig jeden Tag fahren. Der Grund: Auf eine Straßensperrung direkt vor seiner Haustüre sollte jetzt eine zweite folgen. Dadurch wäre die Verbindung zwischen Falkenstein und Hammerbrücke dicht. Er hätte über Grünbach und Muldenberg einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
5 min.
Fast 30 Jahre nach Schließung: Netzschkauer Bäckerei-Raritäten werden zur Café-Kulisse
Zwei Böttigers in der Böttiger-Backstube in Netzschkau. Tobias (hinten) und Ralf Böttiger machen altes Handwerkszeug und Einrichtungsgegenstände einem breiten Publikum zugänglich.
Die Bäckerei Böttiger war einst für lange Schlangen vor dem Laden bekannt. Backstube und Bäcker-Wohnung sehen noch aus wie zu Uromas Zeiten - einiges davon kommt nun nach Ellefeld.
Gerd Möckel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
15:00 Uhr
2 min.
Neue Baustelle in Auerbach: Große Umleitung ab Montag zwischen Vogtland und Erzgebirge
Zwischen Auerbach und Schönheide gibt es ab Montag eine Vollsperrung.
Autofahrer müssen ab nächster Woche mit Behinderungen rechnen. Die Schönheider Straße in Auerbach wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Wo sonst noch Einschränkungen drohen.
Florian Wunderlich
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel