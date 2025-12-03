Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Ellefelder Feuerwehr hat sich schon oft bewähren müssen - so 2023 beim Brand eines Mehrfamilienhauses.
Die Ellefelder Feuerwehr hat sich schon oft bewähren müssen - so 2023 beim Brand eines Mehrfamilienhauses. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Dorf im Vogtland zahlt seinen Feuerwehrleuten mehr Geld
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ellefeld hat seine Feuerwehr-Entschädigungssatzung überarbeitet. Demnach erhalten Funktionsträger einen höheren Ausgleich und Aktive werden zusätzlich je nach Einsatzart bedacht.

Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Ellefeld erhalten in Kürze eine etwas höhere Aufwandsentschädigung. Die dazugehörige Satzungsänderung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Für Funktionsträger wie den Wehrleiter und seinen Stellvertreter, den Jugendfeuerwehrwart und die beiden Gerätewarte legt die Verwaltung fünf Euro pro Monat...
