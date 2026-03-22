Drei Autos, drei zerstochene Reifen im Vogtland – gibt es noch mehr Geschädigte?

Auerbach
In Treuen sind in der Nacht zu Sonntag drei Autos beschädigt worden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tätersuche.
Offenbar in der Nacht zu Sonntag sind in Treuen drei Autos beschädigt worden – je Auto wurde ein Reifen zerstochen. Die Polizei setzt bei der Tätersuche auf Hinweise und bittet eventuell weitere Geschädigte sich zu melden.
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