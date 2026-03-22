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Die Polizei bittet um Hinweise zur Reifenstecherei in Treuen.
Die Polizei bittet um Hinweise zur Reifenstecherei in Treuen. Foto: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei bittet um Hinweise zur Reifenstecherei in Treuen.
Die Polizei bittet um Hinweise zur Reifenstecherei in Treuen. Foto: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Auerbach
Drei Autos, drei zerstochene Reifen im Vogtland – gibt es noch mehr Geschädigte?
Redakteur
Von Gerd Möckel
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In Treuen sind in der Nacht zu Sonntag drei Autos beschädigt worden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tätersuche.

Offenbar in der Nacht zu Sonntag sind in Treuen drei Autos beschädigt worden – je Auto wurde ein Reifen zerstochen. Die Polizei setzt bei der Tätersuche auf Hinweise und bittet eventuell weitere Geschädigte sich zu melden.
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