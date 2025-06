Drei Oldtimertreffen im Vogtland: Erst Hitze, dann Hagel

Rützengrün, Pfaffengrün, Falkenstein: Fans betagter Fahrzeuge sind am Wochenende im Vogtland ganz auf ihre Kosten gekommen. Zwei Veranstaltungen blieben nicht vom Sonntagnachmittag-Unwetter verschont.

Drei Oldtimertreffen an einem Wochenende im Altkreis Auerbach. Wird das gutgehen? Gerhard Jacobi von der Sektion F 173 beim Kultur- und Heimatverein Holzbachtal mit Sitz in Pfaffengrün hatte sich eigenen Worten zufolge vorab Gedanken gemacht. Sonntagvormittag ging das Oldtimertreffen auf dem Rittergutsgelände in seine 17. Runde. Am Ende waren...