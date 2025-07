Drum trifft Klassik zur Kirmes in Rodewisch: „Hätte Mozart ein Schlagzeug gehabt, wäre er sicher darauf abgefahren“

Christian Schlotterbeck kennen Christen in Rodewisch als Gemeindepädagogen. Am Freitag zeigt er seine musikalische Seite bei einem Konzert in der St.-Petri-Kirche.

Mozarts „Kleine Nachtmusik" und Vivaldis „Vier Jahreszeiten" auf dem Schlagzeug? Doch, doch, das geht schon. Zu „Drum 'n' Classic" lädt Rodewisch für den 25. Juli, 19 Uhr, in die Stadtkirche ein. Es ist der Auftakt der dreitägigen Kirmes in der Stadt an der Göltzsch. Künstler ist diesmal ein „Eigengewächs" der...