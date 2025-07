Egal ob sonntags oder spät abends: Diese Bibliothek im Vogtland erleichtert jetzt die Bücher-Rückgabe

Um Bücher oder andere Leihgaben zurückgeben zu können, sind Kunden der Stadtbibliothek Auerbach nicht mehr an die Öffnungszeiten gebunden. Wie die Rückgabe nun funktioniert.

Die Stadtbibliothek Auerbach verfügt seit Kurzem über eine Rückgabebox. Der graue Kasten neben dem Haupteingang an der Schlossstraße ist wie eine Art Briefkasten, in den ausgeliehene Bücher und Co. künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek eingeworfen und damit zurückgegeben werden können. „Wir freuen uns riesig über...