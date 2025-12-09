Eicher Spange: VW und Mercedes rauschen im Feierabendverkehr zusammen

Mehr als eine Stunde lang war eine Kreuzung der Umgehungsstraße am späten Montagnachmittag vollgesperrt. Was war geschehen?

Einen Unfall mit erheblichem Sachschaden hat es am Montag um kurz nach 17 Uhr auf der Eicher Spange gegeben. Infolge dessen war der Kreuzungsbereich zwischen S 278 und S 299 auf der Umgehungsstraße für mehr als eine Stunde gesperrt. Es kam zum Stau im Feierabendverkehr. Laut Polizeiangaben war eine VW-Fahrerin (33), die aus Rodewisch in Richtung...