Ein Blitzer geht, ein Blitzer kommt: Hier gibt es auf der B 169 im Vogtland jetzt teure Fotos

Der alte Starenkasten an der Wernesgrüner Straße in Rodewisch ist Geschichte. Kraftfahrer sollten sich aber nicht zu früh freuen: An der B 169 lauert schon die nächste Tempokontrolle.

Für Kraftfahrer, die Auto und Motorrad gerne etwas schneller als erlaubt bewegen, ist das eine gute Nachricht: Der stationäre Blitzer an der Wernesgrüner Straße (B 169) in Rodewisch wurde Mitte April abgebaut. Und zwar ersatzlos, wie es aus dem Straßenverkehrsamt des Vogtlandkreises heißt. Für alle vom Vogtlandkreis seit 2016 betriebenen... Für Kraftfahrer, die Auto und Motorrad gerne etwas schneller als erlaubt bewegen, ist das eine gute Nachricht: Der stationäre Blitzer an der Wernesgrüner Straße (B 169) in Rodewisch wurde Mitte April abgebaut. Und zwar ersatzlos, wie es aus dem Straßenverkehrsamt des Vogtlandkreises heißt. Für alle vom Vogtlandkreis seit 2016 betriebenen...