Ein Dorf im Vogtland gibt Gas: Kindergartenbau auf der Überholspur

Auerbach
Schneller als gedacht wuchs der Rohbau in Rothenkirchen in die Höhe, so dass die nächste Feierlichkeit ansteht. Was besonders gut funktioniert hat.
Eigentlich hatte die Gemeinde Steinberg das Richtfest des Kindergartenneubaus im Ortsteil Rothenkirchen erst in drei Wochen feiern wollen. Jetzt steht der Termin aber schon am Donnerstag im Kalender. Das kam so: „Wir sind mit der Baufirma sehr zufrieden“, berichtet Bürgermeister Andreas Gruner (parteilos). „Es waren immer sieben bis acht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.