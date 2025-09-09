Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Rohbau ist fertig, der Dachstuhl ist drauf, es kann Richtfest gefeiert werden.
Der Rohbau ist fertig, der Dachstuhl ist drauf, es kann Richtfest gefeiert werden. Bild: Silvia Kölbel
Der Rohbau ist fertig, der Dachstuhl ist drauf, es kann Richtfest gefeiert werden.
Der Rohbau ist fertig, der Dachstuhl ist drauf, es kann Richtfest gefeiert werden. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Ein Dorf im Vogtland gibt Gas: Kindergartenbau auf der Überholspur
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schneller als gedacht wuchs der Rohbau in Rothenkirchen in die Höhe, so dass die nächste Feierlichkeit ansteht. Was besonders gut funktioniert hat.

Eigentlich hatte die Gemeinde Steinberg das Richtfest des Kindergartenneubaus im Ortsteil Rothenkirchen erst in drei Wochen feiern wollen. Jetzt steht der Termin aber schon am Donnerstag im Kalender. Das kam so: „Wir sind mit der Baufirma sehr zufrieden“, berichtet Bürgermeister Andreas Gruner (parteilos). „Es waren immer sieben bis acht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
03.09.2025
2 min.
Warum eine vogtländische Schule auf blau setzt
Ein lichtes Blau am Eingangsbereich ist für die nächsten Jahre der farbliche Blickfang der Grundschule.
Der neue Zwischenbau in Rothenkirchen steht zwar noch nicht, aber es gibt trotzdem schon einen sichtbaren Baufortschritt. Woran es aber noch hapert.
Silvia Kölbel
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
05.09.2025
2 min.
Was ein Dorf im Vogtland mit der Museumsbahn Schönheide zu tun hat
Ein Rollwagen erinnert noch an den einstigen Bahnbetrieb in Rothenkirchen.
Seit 30 Jahren fährt die Schönheider Museumsbahn. Daran hat auch die Gemeinde Steinberg einen Anteil. Warum eigentlich?
Silvia Kölbel
Mehr Artikel